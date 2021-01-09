СК подтвердил обнаружение тела полуторагодовалого ребенка под лавиной на горнолыжной базе в Норильске

Следственный комитет подтвердил обнаружение тела полуторагодовалого ребенка под лавиной на горнолыжной базе в Норильске. Ранее об этом сообщал участвующий в поисковой операции волонтер.

Найдена также погибшая женщина. 14-летний подросток госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительным данным, это члены одной семьи. Продолжаются поиски отца семейства и других возможно оказавшихся под завалами людей. Два человека выбрались самостоятельно. Региональное Следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

