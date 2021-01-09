Великобритания с сегодняшнего дня вводит запрет на въезд в страну граждан из ряда стран

Это связано с выявлением «южноафриканского» варианта коронавируса в ЮАР.

Запрет затронет приезжающих из Лесото, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Эсватини, Малави, Замбии, Мозамбика и Анголы. Впервые в Великобритании мутация коронавируса была обнаружена 23 декабря. В результате власти установили ограничения на авиасообщение с ЮАР. В

целом сейчас прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на COVID-19, сданный не ранее чем за 72 часа до выезда из страны пребывания. Свидетельство об отрицательном тесте необходимо предъявить представителю компании-перевозчика до посадки в самолет, если речь идет об авиатранспорте. Если этого не произойдет, пассажиру могут отказать в посадке на борт. Далее справку надо предоставить на пограничном контроле по прибытии в Британию. После надо будет пройти десятидневную самоизоляцию для тех, кто прибыл из стран, внесенных в список неблагополучных с эпидемиологической точки зрения.

Усиление мер в Великобритании связано с осложнением эпидемиологической обстановки.