Извлеченный из-под лавины в Норильске подросток находится в реанимации

Его состояние тяжелое, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Красноярского края. Под завалами также обнаружены тела его матери и полуторагодовалого брата. Поиски отца семейства и других людей, которые возможно оказались под снегом, продолжаются. Еще два человека выбрались самостоятельно. На месте работают свыше 240 человек, в том числе волонтеров. Площадь схода лавины составила около 600 кв. метров. Толщина снежного покрова в среднем 3 метра. Сейчас там 25-ти градусный мороз, что уменьшает шансы найти выживших людей.

Всего накануне вечером в районе горнолыжной базы «Гора Отдельная» под снегом оказалось до шести не принадлежащих комплексу домиков, которые сдавались внаем. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Красноярского края организовала проверку.