В Петропавловске-Камчатском простились с бывшим главой региона Владимиром Бирюковым

Ему было 87 лет.

Уроженец Астрахани большую часть жизни связал с Камчаткой. От механика рыбокомбината Владимир Бирюков прошёл путь до главы региона, которым руководил все 90-е. В политике оказался задолго до этого, еще в 70-х был вторым секретарем Камчатского обкома КПСС, потом ненадолго председателем облисполкома. Бирюкова обвинили в приписках во время предыдущей работы гендиректором Камчатского рыбпрома, его освободили от должности и из партии исключили. Восстановили в КПСС при перестройке.

В 90-м он вернулся на должность председателя облисполкома, вскоре она стала губернаторской. По его инициативе на полуострове развивали энергетику и добычу газа, говорится на сайте регионального Заксобрания. В 98-м Бирюков не принял орден Почёта от первого президента России Бориса Ельцина под предлогом, что оценка его заслуг несвоевременна, но спустя пару лет принял награду от Владимира Путина. Перед этим Бирюков отказался от кресла главы региона. В 2004-м ему присвоили звание почётного гражданина Камчатки.

Причина смерти бывшего губернатора не называется.