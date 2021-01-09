Площадь схода лавины в Норильске составила около 600 кв. метров. Толщина снежного покрова в среднем 3 метра. Обследовано 10-15% территории, сообщили ТАСС в управляющей компании частной туристической базой «Гора Отдельная». Там отметили, что ночью работы осложняла пурга, в настоящее время она стихла. Температура воздуха составляет около 25 градусов мороза, из-за чего шансы найти под завалами живых людей снижаются. Директор турбазы полагает, что под снегом могут находиться до шести человек. Ранее спасатели извлекли подростка, он госпитализирован с тяжелыми травмами. Также обнаружены тела женщины и полуторагодовалого ребенка. Еще два человека выбрались самостоятельно.