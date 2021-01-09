В Петропавловске-Камчатском сегодня простились с бывшим губернатором Владимиром Бирюковым. Гражданская панихида состоялась в концертном зале филармонии «Октябрьский». Затем почетного гражданина похоронят на городском кладбище.

Бирюков скончался 6 января в возрасте 87 лет. Причина смерти не называется.

В памяти многих жителей Камчатки имя Бирюкова будет связано прежде всего с энергетическими кризисами, — рассказал «Эху» местный журналист и блогер Алексей Петров.

По словам Петрова, Бирюков был жестким и авторитарным руководителем.