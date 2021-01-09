Число жертв лавины на горнолыжной базе в Норильске возросло до двух. Под снегом обнаружено тело полуторагодовалого ребенка. Ранее нашли его мать. 38-летняя женщина тоже уже была мертва. Спасти удалось 15-летнего подростка. Судя по всему, ее старшего сына. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Продолжаются поиски отца семейства. О спасательной операции и обстоятельствах трагедии рассказал волонтер Максим Инихов.

Между тем, как сообщили ТАСС в управляющей компании частной туристической базы «Гора Отдельная», под завалами могут находиться до шести человек. Ранее также сообщалось о еще одном пострадавшем мужчине, который самостоятельно выбрался и позвал спасателей. В поисково-спасательных работах задействовано более 200 человек, включая волонтеров. Региональное Следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.