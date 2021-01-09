Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о появлении мифов о работе мессенджера. По его словам, после того, как WhatsApp изменил политику конфиденциальности, сообщив о передаче персональных данных пользователей в Facebook, ускорилось их «бегство» в Telegram. Одновременно появились боты, которые начали публиковать недостоверную информацию о Telegram в социальных сетях.