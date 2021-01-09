«Твиттер» заблокировал аккаунт предвыборного штаба президента США Дональда Трампа вслед за его личной страницей. Администрация соцсети объяснила это нарушением ее правил. На странице штаба ранее было размещено заявление Трампа, в котором он раскритиковал руководство «Твиттера» за блокировку его личной страницы. Аналогичное сообщение хозяин Белого дома опубликовал до этого на официальной странице президента США, но и оно было удалено модераторами.