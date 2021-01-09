«Твиттер» заблокировал аккаунт предвыборного штаба президента США Дональда Трампа вслед за его личной страницей. Администрация соцсети объяснила это нарушением ее правил. На странице штаба ранее было размещено заявление Трампа, в котором он раскритиковал руководство «Твиттера» за блокировку его личной страницы. Аналогичное сообщение хозяин Белого дома опубликовал до этого на официальной странице президента США, но и оно было удалено модераторами.
2021-01-09T06:33:58+03:00
2021-01-09T06:33:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:33, 09 января 2021
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