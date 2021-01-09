Число пострадавших при сходе лавины на горнолыжной базе в Норильске увеличилось до двух. За медицинской помощью обратился человек, который самостоятельно выбрался из завала и вызвал спасателей. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения по Красноярскому краю. Ранее стало известно о госпитализации спасенного 15-летнего подростка. Он находится в тяжелом состоянии. Еще обнаружено тело 38-летней женщины. Продолжаются поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины.

Региональное Следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели и травмирования туристов.