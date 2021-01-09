Калуга передаст сегодня Нижнему Новгороду титул новогодней столицы России

Символом проекта «Новогодняя столица России» является «Хрустальная снежинка». Ее изготовили мастера «Казаковского предприятия художественных изделий». Создан символ вручную. Снежинку передают от одного города другому каждый Новый год. Один из экземпляров в торжественной обстановке будет передан нижегородской делегацией представителям города, который получит титул новогодней столицы страны уже в 2022 году. Нижегородские мастера приступили к разработке сувенирной продукции, связанной со своим городом, которому исполняется 850 лет. В частности, планируют представить изделия народного промысла. Власти Нижнего Новгорода надеются, что титул новогодней столицы России будет способствовать привлечению в город туристов.

Города-претенденты на титул новогодней столицы представляют их жители в своих социальных сетях.