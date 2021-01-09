Новые ограничения вводятся сегодня в Великобритании в связи с эпидемией коронавируса. В частности с сегодняшнего дня вводится запрет на въезд в страну граждан ряда африканских государств. Это связано с выявлением южноафриканского варианта коронавируса в ЮАР.

Между тем, гражданам Британии уже несколько дней запрещено выходить из дома без уважительных причин из-за распространения нового штамма коронавируса. О необходимости новых ограничений ранее сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

По словам Джонсона, больницы в Великобритании сейчас сильно перегружены. Ограничения продлятся по крайней мере до середины февраля.