Действующий президент США задумался о возможности создания собственной, альтернативной «Твиттеру» платформы

Действующий президент США Дональд Трамп задумался о возможности создания собственной, альтернативной «Твиттеру» платформы. Он объявил об этом после того как его личную страницу заблокировала администрация соцсети. Американский лидер написал это на официальной странице президента в «Твиттере», но сообщение сразу же было удалено модераторами. Позднее текст распространила пресс-служба Белого дома. Портал «Аксиос» со ссылкой на представителя «Твиттера» сообщил, что компания примет меры в отношении любого аккаунта, который начнет использовать Трамп. Только что стало известно, что заблокирована страница предвыборного штаба Трампа, разместившего его заявление.

Ранее сегодня «Твиттер» на постоянной основе закрыл доступ к личной учетной записи Трампа в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать насилие.

В среду сторонники президента ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению победы Джо Байдена на выборах главы государства. Демократы призвали к импичменту нынешнего главы Белого дома.