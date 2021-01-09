Как минимум один человек погиб в результате схода снежной лавины на горнолыжный курорт под Норильском. Под завалами обнаружено тело 38-летней женщины. Продолжаются поиски ее мужа и их полуторагодовалого сына. Ранее удалось спасти 15-летнего подростка. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил глава управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Норильска Евгений Панфёров.

Сход лавины произошел накануне вечером в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Всего под снегом оказалось 6 не принадлежащих курорту домиков, которые сдавались внаем.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.