В США допустили появление «американского» штамма коронавируса в дополнение к «британскому». Он может быть на 50% заразнее. Об этом сообщают американские телеканалы со ссылкой на отчет рабочей группы Белого дома, которая занимается проблемой COVID-19. Всплеск новых случаев заражения этой осенью и зимой почти в два раза превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек, отметили эксперты.

США занимают первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране зарегистрировали около 22 миллионов заболевших, умерли более 368 тысяч человек. В Великобритании о появлении нового, более заразного штамма коронавируса сообщили в середине декабря. Впоследствии этот вариант выявили еще более чем в 40 странах, в том числе в США.