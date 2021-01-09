Более половины американцев считают, что Дональд Трамп должен немедленно покинуть пост из-за беспорядков в Вашингтоне

Более половины американцев считают, что действующий президент США Дональд Трамп должен немедленно покинуть пост из-за беспорядков в Вашингтоне. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической компанией Ipsos и агентством Рейтер. О том, что Трампу не следует оставаться на посту президента, заявили 57% респондентов: 30% считают, что он должен быть отстранен с использованием 25-й поправкой к конституции, 14% выступают за импичмент, еще 13% полагают, что он должен уйти в отставку сам.

Срок полномочий нынешнего американского лидера истекает 20 января. В среду его сторонники ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили действующего главу американской администрации в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. 11 января они намерены вынести этот вопрос на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.