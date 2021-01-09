В Литве двух граждан республики обвинили в шпионаже в пользу России. Прокуратура направила их дело в суд, сообщает интернет-издание Лента.ру со ссылкой на сайт ведомства. Утверждается, что обвиняемые не были знакомы друг с другом, различается и сфера их деятельности. Однако, по версии следствия, к преступлению их подтолкнул один и тот же человек — сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. В прокуратуре утверждают, что один из обвиняемых был завербован в 2014 году. Он должен был, в частности, фотографировать определенные объекты и собирать информацию о переданных ему лицах. Другой, как утверждают следователи, был завербован в 2016-м. Будучи главой некой общественной организации, он якобы согласился передавать информацию о своих мероприятиях и публиковать в литовских СМИ утвержденные российским куратором тексты.