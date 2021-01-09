Тело женщины обнаружено под лавиной в Норильске. Это подтвердили в пресс-службе МЧС. Поисково-спасательные работы продолжаются. По словам волонтера, под завалами остается муж погибшей и их полуторагодовалый сын. Ранее спасатели извлекли из-под лавины 15-летнего подростка, с тяжелыми травмами он доставлен в больницу. Сход лавины произошел накануне вечером в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Всего под снегом оказалось 6 не принадлежащих курорту домиков, которые сдавались внаем.
2021-01-09T05:04:45+03:00
2021-01-09T05:04:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 09 января 2021
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