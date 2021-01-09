Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США главным врагом страны. Он считает, что политика Вашингтонга в отношении Пхеньяна останется неизменной вне зависимости от того, кто возглавляет Белый дом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. По словам Ким Чен Ына, Соединенные Штаты смогут улучшить отношения с республикой, только отказавшись от своих «враждебных намерений». Он подчеркнул, что Пхеньян должен продолжать развивать свой ядерный арсенал, но заверил, что КНДР применит ядерное оружие, только если враждебные силы нападут первыми. Кроме того, северокорейский лидер заявил, что республика продолжает программу разработки гиперзвукового оружия и атомной подводной лодки.