«Твиттер» на постоянной основе заблокировал учетную запись действующего президента США Дональда Трампа. Администрация соцсети объяснила это опасениями того, что он может попытаться спровоцировать насилие. Как говорится в заявлении компании, решение принято после «тщательного рассмотрения недавних сообщений» американского лидера в контексте последних событий. В одной из последних записей Трамп сообщил, что не собирается быть на инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.

Трамп активно пользовался «Твиттером», размещая там комментарии на различные темы и заявления. У него было более 80 миллионов подписчиков. В среду сторонники главы Белого дома ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Срок полномочий Трампа истекает 20 января. Демократы призывают к его импичменту.