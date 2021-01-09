«Твиттер» на постоянной основе заблокировал учетную запись действующего президента США Дональда Трампа. Администрация соцсети объяснила это опасениями того, что он может попытаться спровоцировать насилие. Как говорится в заявлении компании, решение принято после «тщательного рассмотрения недавних сообщений» американского лидера в контексте последних событий. В одной из последних записей Трамп сообщил, что не собирается быть на инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.
Трамп активно пользовался «Твиттером», размещая там комментарии на различные темы и заявления. У него было более 80 миллионов подписчиков. В среду сторонники главы Белого дома ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Срок полномочий Трампа истекает 20 января. Демократы призывают к его импичменту.
«Твиттер» на постоянной основе заблокировал учетную запись действующего президента США Дональда Трампа
«Твиттер» на постоянной основе заблокировал учетную запись действующего президента США Дональда Трампа. Администрация соцсети объяснила это опасениями того, что он может попытаться спровоцировать насилие. Как говорится в заявлении компании, решение принято после «тщательного рассмотрения недавних сообщений» американского лидера в контексте последних событий. В одной из последних записей Трамп сообщил, что не собирается быть на инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.