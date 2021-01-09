Тело женщины обнаружено под снежной лавиной на горнолыжной базе в Норильске

МЧС увеличивает группировку на месте схода снежной лавины на горнолыжной базе в Норильске, где под завалами остаются люди. На место прибыли 30 спасателей Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС. В Норильск вылетел самолет Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра. На его борту начальник главка Игорь Лисин, оперативная группа и около 20 спасателей Сибирского регионального поисково-спасательного отряда, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Сейчас в работах задействовано порядка 200 человек, включая волонтеров.

Сход лавины произошел минувшим вечером в районе частного горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Всего под снегом оказалось 6 домиков. Два человека выбрались самостоятельно. Позже удалось найти 15-летнего подростка. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Только что ТАСС сообщил со ссылкой на волонтера, что найдено тело женщины. Под лавиной остаются муж погибшей и их полуторагодовалый сын. В МЧС это подтвердили