Филиппинский регулятор получил запрос на лицензирование для экстренного использования российской вакцины «Спутника V». Он был получен 7 января, говорится в заявлении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны. Отмечается, что запрос предварительно оценен, заявителю дано указание прислать недостающие документы. Также на рассмотрении сейчас находятся заявки компаний Pfizer/BioNTech и AztraZeneca. Ранее сообщалось, что Филиппины рассчитывают приобрести 148 миллионов доз вакцины от коронавируса для вакцинации по меньшей мере 50 миллионов граждан в этом году.