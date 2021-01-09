Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию»

Twitter заморозил учетную запись Дональда Трампа на постоянной основе «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Компания объявила об этом решении по итогам внимательного анализа недавних публикаций действующего президента США и учитывая контекст, в котором они были сделаны, а также то, как их интерпретировали на платформе и за ее пределами, говорится в сообщении соцсети. Ранее похожие решения приняли Фейсбук и Инстаграм. Недовольство вызвали недавние публикации главы государства, в которых он, как считают владельцы соцсетей, косвенно призывал демонстрантов к насильственным действиям на недавней акции протеста в Вашингтоне. 6 января сторонники Трампа прорвались в здание конгресса, в ходе беспорядков несколько человек погибли.
2021-01-09T03:09:52+03:00
2021-01-09T03:09:52+03:00
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03:09, 09 января 2021
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