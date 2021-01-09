Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси поручила готовить импичмент президента Дональда Трампа

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси поручила профильному комитету готовить импичмент президента Дональда Трампа. По ее словам, будет использован любой вариант

отстранения его от власти. Законодатели рассматривают несколько вариантов действий. Обсуждения продолжаются.

Ранее члены палаты представителей США от Демократической партии представили проект резолюции о запуске процедуры импичмента действующего президента-республиканца, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу». Документ опубликовали телеканал CNN и газета The Washington Post. В нем демократы потребовали отправить Трампа в отставку и запретить ему вновь баллотироваться на выборах главы государства. Вопрос будет вынесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США 11 января.