Подросток, спасенный из-под лавины в Норильске, находится в тяжелом состоянии в больнице. Ему проводят операцию, сообщили «Интерфаксу» в медучреждении.

Под завалами остаются еще три человека, сказал ТАСС волонтер Максим Инихов, который одним из первых прибыл на место происшествия. По его словам, есть достоверные данные о том, что люди были только в одном домике — семья из четверых человек. 15-летнего мальчика нашли. Второму ребенку 1,5 года. На месте находятся порядка 300 человек, представители МЧС и техника. Но сейчас поиски ведутся вручную. Сход лавины произошел минувшим вечером в районе частного горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском. Два человека выбрались самостоятельно. Всего под снегом оказалось до шести домиков. На сайте главка МЧС ранее было опубликовано предупреждение о непогоде. Ожидался очень сильный юго-западный ветер с порывами до 27 м/с и метель. Власти сообщили об угрозе схода новых лавин.