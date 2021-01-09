Стоимость нефти марки Brent впервые с конца февраля прошлого года поднялась выше 56 долларов за баррель. WTI превысила 52 доллара. Цены на нефть продолжают рост на фоне оптимистичных ожиданий по спросу и перспектив по добыче после решений ОПЕК+. По итогам недели котировки могут возрасти примерно на шесть-семь процентов.