Стоимость нефти марки Brent впервые с конца февраля прошлого года поднялась выше 56 долларов за баррель. WTI превысила 52 доллара. Цены на нефть продолжают рост на фоне оптимистичных ожиданий по спросу и перспектив по добыче после решений ОПЕК+. По итогам недели котировки могут возрасти примерно на шесть-семь процентов.
2021-01-09T02:11:47+03:00
2021-01-09T02:11:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 09 января 2021
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