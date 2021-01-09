Джо Байден собрался назначить бывшую сотрудницу разведслужб Андреу Кендалл-Тейлор советником по России. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление команды избранного президента США. По словам представителей демократа, в Совете нацбезопасности при Белом доме вновь появится отдельная должность, посвященная российской тематике. Официально позиция получит название директор по делам России и Центральной Азии. Отмечается, что Кендалл-Тейлор отвечает за российское направление в команде Байдена. Она служила старшим офицером разведки и была аналитиком в ЦРУ.
2021-01-09T02:11:04+03:00
2021-01-09T02:11:03+03:00
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02:11, 09 января 2021
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