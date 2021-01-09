Русскоговорящей, задержанной у Капитолия в связи с протестами в Вашингтоне, оказалась 54-летняя Евгения Малимон

Русскоговорящей женщиной, задержанной у Капитолия в связи с протестами в Вашингтоне, оказалась 54-летняя Евгения Малимон. Как сообщает издание Buzzfeed, она была арестована вместе со своей дочерью Кристиной за нарушение комендантского часа и незаконное проникновение. В суде женщина попросила предоставить ей переводчика с русского языка. По сведениям американского издания, Кристина Малимон, действительно, говорит по-русски и имеет связи с Молдовой, однако никаких доказательств того, что она или ее мать являются гражданами России обнаружено не было. Отмечается, что Кристина является активной сторонницей действующего президента США Дональда Трампа и заместителем лидера движения «Юные республиканцы штата Орегон». Ранее в российском посольстве в Вашингтоне сообщили со ссылкой на Госдепартамент, что среди задержанных или пострадавших в ходе беспорядков в Вашингтоне 6 января россиян нет.