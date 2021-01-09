Демократы намерены обвинить президента-республиканца Дональда Трампа в подстрекательстве к мятежу

Демократы намерены обвинить действующего президента-республиканца Дональда Трампа в подстрекательстве к мятежу в рамках импичмента. Группа законодателей намерена 11 января вынести этот вопрос на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США. Об этом свидетельствует проект документа, оказавшийся в распоряжении телеканала Эн-би-си. Отмечается, что официального одобрения своих действий со стороны спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси конгрессмены пока не получили.