Демократы намерены обвинить президента-республиканца Дональда Трампа в подстрекательстве к мятежу

Демократы намерены обвинить действующего президента-республиканца Дональда Трампа в подстрекательстве к мятежу в рамках импичмента. Группа законодателей намерена 11 января вынести этот вопрос на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США. Об этом свидетельствует проект документа, оказавшийся в распоряжении телеканала Эн-би-си. Отмечается, что официального одобрения своих действий со стороны спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси конгрессмены пока не получили.
2021-01-09T02:08:16+03:00
2021-01-09T02:08:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 09 января 2021
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