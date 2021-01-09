Спасенным из-под лавины на горнолыжной базе под Норильском оказался 15-летний подросток. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У него множественные переломы, обширное обморожение и шок, сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Норильска Евгений Панферов. Ранее в МЧС говорили, что это молодая женщина хрупкого телосложения. Сейчас продолжаются поиски семьи из четверых человек, которые, предположительно, могут находиться под снегом в одном из домиков. Спасатели предварительно определили их возможное местонахождение. В МЧС отмечают, что сейчас в районе ЧП значительно ухудшились погодные условия, которые и так осложняли поиски.

Минувшим вечером лавина накрыла горнолыжный курорт «Гора отдельная». Под завалами оказались 6 строений. К поискам людей привлечено около 300 добровольцев. Власти Норильска сообщили о возможной угрозе схода новых лавин в данном районе.