Мэр Амстердама Фемке Халсема предложила запретить продажу марихуаны иностранным туристам. Эту инициативу поддерживает прокуратура и полиция города, сообщает издание Nos. За последние двадцать лет количество кофешопов в столице Нидерландов сократилось почти вдвое, однако спрос на легкие наркотики все же вырос. По словам мэра, в значительной степени за счет «наркотуристов». Многие приезжают в город только для того, чтобы посетить кофешопы. Часто это доставляет неудобство местным жителям. Халсема добавила, что пока не обсуждала этот вопрос с владельцами кофешопов, поскольку сначала планирует обсудить это с муниципальным советом.