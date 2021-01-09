Мэр Амстердама Фемке Халсема предложила запретить продажу марихуаны иностранным туристам. Эту инициативу поддерживает прокуратура и полиция города, сообщает издание Nos. За последние двадцать лет количество кофешопов в столице Нидерландов сократилось почти вдвое, однако спрос на легкие наркотики все же вырос. По словам мэра, в значительной степени за счет «наркотуристов». Многие приезжают в город только для того, чтобы посетить кофешопы. Часто это доставляет неудобство местным жителям. Халсема добавила, что пока не обсуждала этот вопрос с владельцами кофешопов, поскольку сначала планирует обсудить это с муниципальным советом.
2021-01-09T01:21:22+03:00
2021-01-09T01:21:22+03:00
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01:21, 09 января 2021
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