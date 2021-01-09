Посольство РФ: россияне не числятся среди задержанных или пострадавших в ходе беспорядков у здания Конгресса США

Посольство России в Вашингтоне сообщило со ссылкой на Госдепартамент, что российские граждане не числятся среди задержанных или пострадавших в ходе беспорядков у здания Конгресса США. Ведомство внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в столичном округе, говорится в «Фейсбуке» диппредставительства. Ранее газета «Вашингтон пост» сообщила, что одному из задержанных в суде округа Колумбия понадобился переводчик с русского.
2021-01-09T01:20:45+03:00
2021-01-09T01:20:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2770962-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:20, 09 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Более 200 членов Конгресса США выступили за отстранение Дональда Трампа от власти после беспорядков в Вашингтоне Лидеры демократов в Конгрессе обратились к Майку Пенсу с призывом задействовать поправку к Конституции, которая дает ему право при поддержке большинства членов кабинета министров снять президента с должности…