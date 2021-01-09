Посольство РФ: россияне не числятся среди задержанных или пострадавших в ходе беспорядков у здания Конгресса США

Посольство России в Вашингтоне сообщило со ссылкой на Госдепартамент, что российские граждане не числятся среди задержанных или пострадавших в ходе беспорядков у здания Конгресса США. Ведомство внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в столичном округе, говорится в «Фейсбуке» диппредставительства. Ранее газета «Вашингтон пост» сообщила, что одному из задержанных в суде округа Колумбия понадобился переводчик с русского.