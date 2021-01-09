Действующий президент США Дональд Трамп отказался участвовать в церемонии инаугурации Джо Байдена, назначенной на 20 января. Об этом он написал в своем твиттере, доступ к которому ему вернули после 12-часовой блокировки из-за беспорядков в Вашингтоне. В Facebook и Instagram Трамп заблокирован до окончания его президентского срока.

6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где сенаторы и конгрессмены утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. В ходе беспорядков погибли пять человек. Трамп осудил участников штурма Капитолия и пообещал «упорядоченный переход полномочий» к новому главе государства.