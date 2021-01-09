Водитель легковушки сбил троих пешеходов на юго-востоке Москвы. Один из них погиб, двое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления. ДТП случилось около полуночи на Красноказарменной улице, когда люди выходили из трамвая на остановке. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства аварии выясняются.