Водитель легковушки сбил троих пешеходов на юго-востоке Москвы. Один из них погиб, двое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления. ДТП случилось около полуночи на Красноказарменной улице, когда люди выходили из трамвая на остановке. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства аварии выясняются.
2021-01-09T01:18:23+03:00
2021-01-09T01:18:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:18, 09 января 2021
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