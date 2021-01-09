Одного человека извлекли из-под лавины на горнолыжном курорте под Норильском. Его передали врачам, сообщили в пресс-службе МЧС, не уточнив состояния спасенного. Там сказали, что это молодая женщина хрупкого телосложения. Позже поступило уточнение, что это подросток. По данным медиков, он находится в тяжелом состоянии.

В результате схода снежной массы в районе горнолыжного склона «Гора Отдельная» под завалом оказалось 6 построек, в которых находятся люди. По информации волонтера, в одном из домиков мог находиться директор канатной дороги с женой и двумя детьми. Он пояснил, что людей на курорте было мало из-за погодных условий. На месте работают около 200 человек. Проведение поисково-спасательной операции осложняется темным временем суток, температурой воздуха -23 градуса и метелью со скоростью ветра до 12 м/с.