В России с сегодняшнего дня резко повышаются пошлины на экспорт подсолнечника и рапса

Пошлины выросли почти в 5 раз. Теперь ставка на вывоз подсолнечника из России составит 30 процентов. Постановление в прошлом месяце подписал премьер Михаил Мишустин. В правительстве рассчитывают, что эта мера поможет регулировать цены на подсолнечное масло и дефицита сырья на внутреннем рынке удастся избежать. Аналогичное решение приняли в отношении рапса. Из его семян получают масло. Повышенная пошлина сохранится до начала осени. Ранее в Минсельхозе отметили, что экспорт подсолнечника из России в сентябре-октябре прошлого года вырос почти в 4 раза. Основные рынки — Болгария и Турция. Примерно в то же время стали расти цены на подсолнечное масло и ряд других продуктов. Эксперты в индустрии полагают, что резкое повышение пошлины не приведет к существенному снижению цен на подсолнечник из-за высокой внутренней конкуренции за сырье. Но это поможет остановить его массовый вывоз за границу.

Президент месяц назад потребовал не допустить ситуации, когда россиянам не будет хватать денег на продукты. Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители вскоре договорились снизить цены на подсолнечное масло и сахар.