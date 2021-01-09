Мэр Амстердама предложила запретить продажу марихуаны и других легких наркотиков иностранным туристам

Градоначальница утверждает, что эту инициативу поддерживает прокуратура и полиция нидерландской столицы.

За последние 20 лет в Амстердаме закрылось около трети кофешопов – мест, где посетители могут купить легкие наркотики, в том числе марихуану. Но, несмотря на это, спрос на вещества только вырос, отмечает нидерландское сетевое издание NOS.

Мэр Амстердама Фемке Халсема связала это с целенаправленным туризмом из-за рубежа. Она убеждена: многие иностранцы приезжают в город лишь ради кофешопов и легальной возможности приобрести марихуану. Политик при этом ссылалась и на различные исследования, в которых утверждалось, что значительная часть туристов из других государств не приедет в Амстердам, если не сможет посетить эти заведения.

Возможные ограничения, правда, пока не обсуждалась непосредственно с владельцами кофешопов, признала градоначальница. На первом этапе она планирует вынести инициативу на рассмотрение членов городского совета. Глава города при этом спрогнозировала, что запрет могут ввести уже через год.

Идеи о запрете продажи иностранцам легких наркотиков в Нидерландах обсуждались и раньше. Однако противники подобных предложений опасались, что торговля этими веществами в результате не только приобретет незаконный статус, но и переместится на улицы.