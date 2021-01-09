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00:04, 09 января 2021

Четыре человека спасены после схода лавины на горнолыжном курорте под Норильском

Еще двое выбрались из-под завала самостоятельно. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. При этом поисковая операция продолжается, под снегом оказались шесть построек, в которых могут оставаться люди. Группировка спасателей увеличена до двухсот человек. Работы осложняются плохими погодными условиями: сугробами и метелью. Есть риск повторного схода лавины.



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