В Лондоне впервые почти за четыре года объявлена чрезвычайная ситуация

Как сказал мэр Садик Хан, ситуация с коронавирусом стала критической и вышла из-под контроля. Каждый тридцатый житель города инфицирован, и если немедленно не принять меры, то служба здравоохранения, по его выражению, может «перегреться».
За минувшие сутки в Британии зафиксирован максимальный прирост как по новым инфицированным, так и по умершим от инфекции. На этом фоне в стране начинается экстренную вакцинацию медработников.
С этой недели в Англии введен национальный карантин. О необходимости этих мер ранее сказал глава правительства Борис Джонсон.
Джонсона призвал граждан не выходить из дома без крайней необходимости. Школы и университеты пока будут закрыты.