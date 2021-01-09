В Лондоне впервые почти за четыре года объявлена чрезвычайная ситуация

Как сказал мэр Садик Хан, ситуация с коронавирусом стала критической и вышла из-под контроля. Каждый тридцатый житель города инфицирован, и если немедленно не принять меры, то служба здравоохранения, по его выражению, может «перегреться».

За минувшие сутки в Британии зафиксирован максимальный прирост как по новым инфицированным, так и по умершим от инфекции. На этом фоне в стране начинается экстренную вакцинацию медработников.

С этой недели в Англии введен национальный карантин. О необходимости этих мер ранее сказал глава правительства Борис Джонсон.

Джонсона призвал граждан не выходить из дома без крайней необходимости. Школы и университеты пока будут закрыты.