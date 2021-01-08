Глава шиитского народного ополчения Ирака попал в американский санкционный список. Министерство финансов США обвинило Фалиха аль-Файяда в нарушении прав человека при разгоне демонстрантов в 2019 году. Протесы, о которых идет речь, не утихали несколько месяцев. Их участники выступали против коррупции, безработицы и требовали отставки правительства. В ходе столкновений погибли более 250 человек и пострадали свыше 2 тысяч.

Ранее Госдепартамент также счел иракского командующего причастным к нападению на посольство США в Багдаде.