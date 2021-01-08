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23:03, 08 января 2021

Нефть марки Brent впервые с февраля прошлого года поднялась выше отметки в 56 долларов за баррель

Нефть марки Brent впервые с февраля прошлого года поднялась выше отметки в 56 долларов за баррель. Согласно данным биржи ICE в Лондоне, также выросла и американская WTI.
Котировки Brent используются для определения цены на российские сорта нефти. Бюджет этого года сверстан исходя из того, что нефть марки Urals будет стоить чуть больше 45 долларов за баррель.



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