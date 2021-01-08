Британия начинает экстренную вакцинацию медработников из-за роста случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране зафиксирован максимальный прирост как по новым инфицированным, так и по умершим от инфекции. При этом в больницах увеличилась нехватка персонала.

В Лондоне объявлена чрезвычайная ситуация. По словам мэра Садика Хана, ситуация стала критической и вышла из-под контроля. Каждый тридцатый житель города инфицирован, и если немедленно не принять меры, то служба здравоохранения может «перегреться». С этой недели в Англии введен национальный карантин.