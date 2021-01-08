США могут включить в так называемый черный список китайские компании AliBaba и Tencent

Соединенные Штаты могут включить в так называемый черный список китайские компании AliBaba и Tencent. Это самые дорогие корпорации из КНР, акции которых обращаются на Нью-Йоркской бирже. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Инвесторам запрещено вкладывать деньги в компании из этого списка. На этой неделе биржа вернулась к процессу делистинга, то есть исключения ценных бумаг трех китайских телекоммуникационных компаний. Ими перестанут торговать уже с понедельника.