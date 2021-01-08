Министерство юстиции США не планирует обвинять Дональда Трампа в подстрекательстве к беспорядкам. Об этом на брифинге сказал представитель ведомства. Позавчера сторонники действующего президента США штурмовали Капитолий, где Конгресс решал вопрос об утверждении результатов выборов. Жертвами беспорядков стали по меньшей мере пять человек.

Представители Демократической партии США планируют в понедельник представить новые статьи для импичмента Трампу. При этом срок его полномочий истекает 20 января. В этот день пройдет инаугурация Джо Байдена.