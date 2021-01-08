Над Антарктикой, по данным метеорологов, закрылась крупнейшая за последнее время озоновая дыра. По данным Всемирной метеорологической организации, она быстро росла с августа и в сентябре прошлого года достигла пикового значения в 25 миллионов квадратных километров. Это произошло на фоне сильного, стабильного и холодного полярного вихря и очень низких температур в стратосфере. В ВМО напомнили, что в позапрошлом году озоновая дыра над Южным Полюсом была необычайно маленькой и непродолжительной.

Озоновый слой защищает планету от вредного ультрафиолетового излучения.