Московская полиция заинтересовалась заведением общепита, названным в честь Иосифа Сталина. Телеканал «360» утверждает, что в точку по продаже шаурмы пришли сотрудники МВД. После этого заведение закрыли, а продавца забрали в отдел. С чем были связаны претензии полицейских – не уточняется.

Дурновкусием считает названное в честь Иосифа Сталина заведение общепита научный сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Никита Петров. Он напомнил, как в свое время под влиянием ветеранских организаций была снята вывеска шашлычной «Антисоветская