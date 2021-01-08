Дональд Трамп решил проигнорировать инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. О своем решении он написал в Твиттере. Агентство РИА «Новости» отмечает, что Трамп станет уже четвертым главой Белого дома, который отказался посетить торжественную церемонию вступления в должность своего сменщика.

Последние дни президентства Трампа оказались омрачены беспорядками в Вашингтоне. Позавчера его сторонники штурмовали здание Капитолия, где Конгресс утверждал итоги выборов. Сам Трамп осудил беспорядки и назвал произошедшее насилием и беззаконием.

По последним данным, жертвами беспорядков в американской столице стали пять человек. Заведено по меньшей мере 40 уголовных дел.