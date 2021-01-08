Большую часть вакцины от коронавируса, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, закупили богатые страны. На этом фоне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал мировое сообщество решить проблему доступа к препаратам от COVID-19.

Массовая вакцинация, по данным Гебрейесуса, началась в 42-х государствах. При этом 36 из них имеют высокие доходы на душу населения. И только 6 стран – средние, добавил глава ВОЗ. Усугубляют ситуацию, по его утверждениям, и дополнительные двусторонние сделки между развитыми странами – это, по словам Гебрейесуса, повышает цену вакцины от коронавируса и делает ее еще менее доступной для бедных стран.

Тем временем Евросоюз объявил о планах по закупке еще дополнительных 300 млн доз вакцины у американской компании Pfizer. Таким образом, общий объем контракта составит 600 млн доз, а с учетом договоренностей с другим производителем вакцины – компанией Moderna – речь идет о поставках в ЕС 760 млн доз, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Между тем одна из стран-участниц Евросоюза Венгрия сетует на то, что закупка вакцины Брюсселем идет очень медленно. Из-за этого в Будапеште отмечают, что продолжают переговоры с Россией и Китаем.

В свою очередь, в Израиле власти надеются привить почти все население старше 16 лет уже до конца марта, пишет агентство Bloomberg. В Иране, напротив, власти отменили соглашение о закупке 150 тысяч доз вакцины Pfizer. Чуть ранее верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи сообщил о запрете ввоза в страну препарата из США и Великобритании.

Тем временем власти Парагвая сообщили об обращении одной из лабораторий с заявлением о регистрации российской вакцины «Спутник». Препарат уже получил разрешение и в другой латиноамериканской стране – Аргентине.