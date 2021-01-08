МЧС: Пять домиков с людьми оказались под снегом после схода лавины на курорте в Красноярском крае

Пять домиков в горнолыжном комплексе в Норильске засыпало снежной лавиной, сообщили журналистам в МЧС РФ. «В районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел сход снежной массы. В результате схода снежной массы засыпало 5 домиков, в домиках находились люди, число уточняется», — сказали в ведомстве. К месту следуют силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, — сообщает «Интерфакс».
2021-01-08T22:00:11+03:00
2021-01-08T22:11:39+03:00
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22:00, 08 января 2021
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