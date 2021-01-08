МЧС: Пять домиков с людьми оказались под снегом после схода лавины на курорте в Красноярском крае

Пять домиков в горнолыжном комплексе в Норильске засыпало снежной лавиной, сообщили журналистам в МЧС РФ. «В районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел сход снежной массы. В результате схода снежной массы засыпало 5 домиков, в домиках находились люди, число уточняется», — сказали в ведомстве. К месту следуют силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, — сообщает «Интерфакс».