Украина ввела жесткие ограничения в связи с распространением коронавируса

Кафе, барам и ресторанам разрешено работать только навынос и доставку, закрываются торговые центры, развлекательные и культурные учреждения. Продуктовые магазины, аптеки, банки и почтовые отделения продолжат функционировать. Президент Владимир Зеленский назвал новый карантин «смягченным и не таким жестким, как весенний». По планам властей, новые меры помогут сбить волну роста числа заболевших после новогодних праздников.
2021-01-08T21:33:25+03:00
2021-01-08T21:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 08 января 2021
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