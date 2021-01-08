Украина ввела жесткие ограничения в связи с распространением коронавируса

Кафе, барам и ресторанам разрешено работать только навынос и доставку, закрываются торговые центры, развлекательные и культурные учреждения. Продуктовые магазины, аптеки, банки и почтовые отделения продолжат функционировать. Президент Владимир Зеленский назвал новый карантин «смягченным и не таким жестким, как весенний». По планам властей, новые меры помогут сбить волну роста числа заболевших после новогодних праздников.